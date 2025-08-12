Goldrausch in Chile: Tesoro Gold, Gold Fields, Rio2

Anzeige / Werbung

Das Interesse internationaler Investoren am chilenischen Goldsektor wächst spürbar - und alles deutet darauf hin, dass sich dieser Trend bis 2025 noch verstärken wird. Chile hat sich zu einem der vielversprechendsten Länder Lateinamerikas für den Goldbergbau entwickelt. Ausschlaggebend sind ein investorenfreundliches Minenumfeld, klare rechtliche Strukturen und ein beachtliches geologisches Potenzial - eine günstige Konstellation für Anleger, die im Small-Cap-Goldbereich auf Wachstum setzen.

Eine Branche im Aufschwung

2024 erreichte die Goldproduktion Chiles rund 35 Tonnen - Tendenz steigend. Einen entscheidenden Impuls gab die Inbetriebnahme der Mine Salares Norte durch Gold Fields im selben Jahr. Mit einer Anfangsproduktion von 50.000 Unzen Gold und dem Ziel, 2025 bereits 350.000 Unzen zu fördern (nahe der vollen Kapazität), untermauert Chile seinen Status als eines der attraktivsten Goldförderländer weltweit.

Auch Rio2 Limited treibt mit Nachdruck sein Fenix-Goldprojekt im Maricunga-Goldgürtel voran. Nach wichtigen Genehmigungen im Jahr 2024 befindet sich das Projekt inzwischen in der Bauphase. Mit Ressourcen von 4,8 Millionen Unzen zählt Fenix zu den größten unerschlossenen Goldvorkommen des Kontinents. Der Produktionsstart ist für Anfang 2026 vorgesehen.

Attraktive Rahmenbedingungen und politische Stabilität

Ein solides institutionelles Fundament, stabile politische Verhältnisse und bergbaufreundliche Reformen machen Chile zu einer erstklassigen Bergbauregion. 2024 wurde ein "Intelligentes Genehmigungssystem" eingeführt, ergänzt durch überarbeitete Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetze. Diese Neuerungen beschleunigen Genehmigungsprozesse spürbar. Damit signalisiert die Regierung klar, langfristige Investitionen anzuziehen und den Markteintritt auch für kleinere Betreiber zu erleichtern.

Tesoro Gold (ASX: TSO)

Zu den aufstrebenden Explorern gehört Tesoro Gold Limited, das mit dem El-Zorro-Goldprojekt in der Atacama-Region verstärkt Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Projekt verfügt bereits über eine definierte Ressource von 1,46 Millionen Unzen. Neue hochgradige Bohrergebnisse aus dem Jahr 2025 weisen auf zusätzliches Expansionspotenzial hin.

Mit einer erfolgreichen Kapitalerhöhung von 11,1 Millionen AUD, getragen von wichtigen Investoren - darunter der Großproduzent Gold Fields - ist Tesoro bestens aufgestellt, um in den kommenden zwölf Monaten Bohrungen, technische Studien und Genehmigungen voranzutreiben. Die Beteiligung von Gold Fields als Ankerinvestor unterstreicht die Qualität von El Zorro und spiegelt den wachsenden Trend wider, dass große Produzenten gezielt vielversprechende Juniorunternehmen in Chile unterstützen.

Fazit

Chile vereint ein breites Spektrum an Goldunternehmen, erfahrene Führungsmannschaften, effiziente Genehmigungsverfahren und ein stabiles Umfeld. Während etablierte Player wie Gold Fields und Rio2 die Schlagzeilen bestimmen, könnten die größten Chancen bei agilen, gut finanzierten Juniorunternehmen wie Tesoro Gold liegen - sie erschließen neue Lagerstätten und erweitern bestehende Ressourcen.

Zentrale Akteure im chilenischen Goldsektor:

Tesoro Gold Limited (ISIN: AU0000077208)

Australisches Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Entdeckung und Entwicklung von Goldvorkommen in Chile. Hauptprojekt ist El Zorro in der Atacama-Region mit hochgradigen Mineralisierungen. Ziel: nachhaltige Wertschöpfung durch gezielte Exploration und Ressourcenerweiterung.

Gold Fields Limited (ISIN: ZAE000018123)

Global tätiger Goldproduzent mit Sitz in Südafrika. Betreibt Minen in Südafrika, Ghana, Australien und Peru. Einer der größten Goldförderer weltweit mit Fokus auf Nachhaltigkeit, lange Minenlebensdauer und wertorientierte Strategie.

Rio2 Limited (ISIN: CA7672171021)

Kanadisches Bergbauunternehmen, spezialisiert auf die Entwicklung des Fenix-Goldprojekts in Chile - eines der größten unerschlossenen Goldoxidvorkommen Amerikas. Verfolgt einen stufenweisen Entwicklungsansatz mit besonderem Augenmerk auf Umweltverantwortung, Kosteneffizienz und Kooperation mit lokalen Gemeinden.

