Die Walt Disney Company plant, bis zum ersten Quartal 2025 die Nutzung von Slack einzustellen. Diese Entscheidung folgt auf einen massiven Datenleck durch die Hacktivisten-Gruppe NullBulge, bei dem 1,1 Terabyte an internen Unternehmensdaten gestohlen wurden. Der Vorfall hat die Verwundbarkeit großer Unternehmen in Bezug auf Datensicherheit deutlich gemacht und wirft Fragen zur Sicherheit von Kommunikationsplattformen auf. Experten betonen, dass der Fokus auf den Schutz der Daten selbst gelegt werden sollte, unabhängig von der verwendeten Plattform.

Finanzielle Auswirkungen und Ausblick

Die Disney-Aktie verzeichnete kürzlich einen leichten Rückgang, schloss aber bei 93,45 Dollar. Trotz des Datenvorfalls zeigen Analysten Zuversicht für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens. Für das kommende Quartal wird ein Gewinn pro Aktie von 1,11 Dollar erwartet, was einem Wachstum von 35,37% im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Prognosen für das Gesamtjahr deuten auf ein starkes Umsatz- und Gewinnwachstum hin, was das Vertrauen der Investoren in die langfristige Strategie des Unterhaltungsriesen widerspiegelt.

