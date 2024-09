Die 123fahrschule SE, Deutschlands größte Fahrschulkette im B-Segment, verzeichnet trotz jüngster Kursverluste eine bemerkenswerte Entwicklung. Mit einem aktuellen Kurs von 2,34 EUR (Stand: 20. September 2024) liegt die Aktie zwar 8,96% unter dem Vormonatswert, zeigt jedoch mit 52,99% über dem 52-Wochen-Tief ein deutliches Erholungspotenzial. Das Unternehmen, bekannt für seine IT-gestützte Fahrschulausbildung mit Fokus auf E-Learning, plant eine aggressive Expansion von derzeit über 25 auf bis zu 200 Standorte in den kommenden Jahren.

Finanzielle Kennzahlen deuten auf Unterbewertung hin

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,38 erscheint die Aktie nach Ansicht von Analysten unterbewertet. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis liegt bei 20,08, was im breiteren Marktkontext als hoch eingestuft wird, jedoch branchenspezifisch betrachtet werden sollte. Trotz eines negativen Kurs-Gewinn-Verhältnisses von -1,99 bleibt die 123fahrschule SE mit ihrer innovativen Ausbildungsmethodik und Expansionsstrategie ein interessantes Unternehmen für Anleger, die auf die Digitalisierung im Bildungssektor setzen.

