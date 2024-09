Die Schweizer Backwarengruppe Aryzta verzeichnet weiterhin ein robustes Wachstum, trotz anhaltender Inflationssorgen. Im jüngsten Quartalsbericht meldete das Unternehmen eine organische Umsatzsteigerung, die den Markterwartungen entsprach. Besonders hervorzuheben ist die verbesserte Profitabilität, die auf Effizienzsteigerungen und strikte Kostendisziplin zurückzuführen ist.

Neuer CEO ab 2025 benannt

Ein wichtiger Meilenstein für Aryzta ist die kürzlich bekannt gegebene Ernennung von Michael Schai zum neuen CEO, der sein Amt am 1. Januar 2025 antreten wird. Diese Entscheidung wurde von Analysten positiv aufgenommen und könnte frischen Wind in die Unternehmensstrategie bringen. Trotz der positiven Entwicklungen bleibt die Aktie unter Druck, was einige Anleger als Kaufgelegenheit sehen. Mit Blick auf die Zukunft hält Aryzta an seiner Prognose für 2024 fest und zeigt sich zuversichtlich, die mittelfristigen Ziele zu erreichen.

