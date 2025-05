The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.05.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.05.2025ISIN NameAT0000A38M45 CLEEN ENERGY AGCA53014U7006 LIBERO COPPER+GOLD CORP.CA83410M1014 SOKOMAN MINLS CORP.CH0043238366 ARYZTA AG NAM. SF-,80CH1143739519 MOBILEZONE NAM. (2.LIN.)FR0014003L95 A.ABS.F.L.21 21/33 FLR ASE0015812573 NGENIC ABUS172967MK42 CITIGROUP 20/UND. FLRUS172967NL16 CITIGROUP 22/26 FLRUS8200141088 SHARPL.G. INC. DL-,0001XS1577947440 INEOS FINANCE 17/25 REGSXS1843437382 INEOS FIN. 19/26 144AXS2010025836 STENA INTER. 23/28 REGSXS2112335752 BANIJAY GROUP 20/26 REGSXS2366652084 CONST.AUT.F. 21/27 REGS