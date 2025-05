Einstellung AufnahmeISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: AnmerkungenCA53014U7006 Libero Copper & Gold Corp. 05.05.2025 CA21750C1014 Libero Copper & Gold Corp. 06.05.2025 Tausch 1:1US8200141088 SharpLink Gaming Inc. 05.05.2025 US8200144058 SharpLink Gaming Inc. 06.05.2025 Tausch 12:1CA83410M1014 Sokoman Minerals Corp. 05.05.2025 CA83410N1096 Sokoman Minerals Corp. 06.05.2025 Tausch 1:1CH0043238366 Aryzta AG 05.05.2025 CH1425684714 Aryzta AG 06.05.2025 Tausch 40:1