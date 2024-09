Die Commerzbank steht im Fokus der Börse, nachdem die italienische UniCredit überraschend einen Anteil von neun Prozent erworben hat. Dieser unerwartete Schritt hat Spekulationen über eine mögliche Übernahme angeheizt und Besorgnis bei Arbeitnehmervertretern ausgelöst. Die Gewerkschaft Verdi warnt vor einem potenziellen Stellenabbau und fordert den Bund auf, eine Übernahme zu verhindern. Gleichzeitig kritisiert der hessische Ministerpräsident das Vorgehen als "Nacht-und-Nebel-Aktion" und mahnt, die Stabilität des deutschen Finanzplatzes nicht zu gefährden.

Analysten sehen Übernahmechancen bei 50 Prozent

Die kanadische Bank RBC bewertet die Commerzbank weiterhin mit "Sector Perform" und einem Kursziel von 17,50 Euro. Analystin Anke Reingen schätzt die Wahrscheinlichkeit einer vollständigen Übernahme auf 50 Prozent. Interessanterweise bringt sie auch die Möglichkeit einer "umgekehrten Übernahme" ins Spiel, bei der die Commerzbank die deutsche UniCredit-Tochter HVB übernehmen könnte. Diese Entwicklungen halten die Marktteilnehmer in Atem, während die Commerzbank-Aktie nur geringfügige Bewegungen zeigt.

