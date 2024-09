Mercedes Benz Aktie - laufende Empfehlung des Platow Brief's näherte sich dem Stopkurs. Und was tun? Ist die Mercedes Benz Aktie (ISIN: DE000A2YN900) auf dem aktuellen Kursniveau noch ein Kauf? Platow schaut näher hin. Was plant der CEO? Wie geht's weiter? Platow Brief für die, die sich bei ihrer Anlage auf den rat von Experten stützen wollen. Hier ein Gastbeitrag, topaktuell, meinungsstark. Mercedes-Benz senkt erneut Ausblick Mercedes-Benz Museum in Stuttgart © CC0 Die Gewinnwarnung von Mercedes-Benz vom Donnerstagabend (19.9.) reiht sich nahtlos ein in das derzeit schwierige Umfeld der deutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...