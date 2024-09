Der Abwärtstrend bei der American Lithium Aktie hält an. Am 21. September 2024 fiel der Kurs um weitere 4,40% auf 0,35 USD. Damit setzt sich die negative Entwicklung der letzten Monate fort - allein im vergangenen Monat verlor die Aktie 9,02% an Wert.

Anhaltende Herausforderungen für Lithium-Explorer

Die schwache Performance spiegelt die aktuellen Herausforderungen für Lithium-Explorationsunternehmen wider. American Lithium kämpft wie viele Wettbewerber mit den volatilen Rohstoffpreisen und hohen Kosten für die Projektentwicklung. Zudem drückt die gedämpfte Nachfrage nach Elektrofahrzeugen auf die Stimmung in der Branche.

Trotz vielversprechender Projekte in Nevada und Peru bleibt die finanzielle Lage angespannt. Für 2024 wird ein negatives KGV von -5,19 erwartet. Anleger sollten die weiteren Entwicklungen bei der Erschließung der Lithiumvorkommen genau beobachten.

