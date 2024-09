© Foto: Gorodenkoff / Stock.adobe.com



Der Kurs von Newron Pharmaceuticals dümpelt auch nach Veröffentlichung des Halbjahresberichts am 19.09 vor sich hin und die Stimmung im wallstreetONLINE Newron Forum verschiebt sich allmählich in Richtung Skepsis.Mit fast 300 Beiträgen seit Montag schaffte es in dieser Woche erneut Newron Pharmaceuticals aus Italien an die Spitze der beliebtesten Diskussionen im wO-Forum. Der Grund liegt im Newron Halbjahresbericht, der am 19.09.veröffentlicht wurde, sowie dem jüngeren Kursverlauf der Newron Aktie, welcher in der wO-Community mit Enttäuschung wahrgenommen wird. Ende April 2024 hatte Newron positive Studienergebnisse zum Medikament "Evenamide", welches die Therapie von Schizophrenie …