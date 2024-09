Die TAG Immobilien AG zeigt sich in einem herausfordernden Marktumfeld robust. Der Aktienkurs des Immobilienunternehmens verzeichnete in den letzten Wochen einen deutlichen Aufwärtstrend und notiert aktuell bei 15,95 Euro. Besonders bemerkenswert ist die starke Performance in Polen, wo TAG zum größten Vermieter avanciert ist. Diese Expansion scheint sich auszuzahlen und trägt zur positiven Gesamtentwicklung bei.

Ausblick auf Dividendenzahlung

Anleger blicken gespannt auf die bevorstehende Bekanntgabe der Quartalszahlen Mitte August. In Investorenkreisen wird bereits über eine mögliche Wiederaufnahme der Dividendenzahlung für 2024 spekuliert. Trotz der aktuell positiven Stimmung bleiben die Zinsentwicklung und mögliche geldpolitische Entscheidungen wichtige Einflussfaktoren für die kurzfristige Kursentwicklung der TAG Immobilien Aktie.

