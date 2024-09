Schlechter Tag für Mercedes-Benz. Die Notierungen fielen am Freitag gleich um -6,8 %. Damit ist die Aktie an der Börse Xetra zum großen Verlierer mutiert. Allerdings gibt es auch andere Daten. An der Börse München schaffte die Aktie am Ende ein Minus von nur noch -2,39 % zu etablieren. Das ist immer noch nicht gut. Es sieht aber deutlich besser aus als zuvor.

Mercedes-Benz: Das China-Problem

Problematisch ist für den Wert gegenwärtig das Geschäft in China. Das läuft wahrscheinlich dauerhaft nicht so gut wie erhofft. Die Stuttgarter mussten nun eine Gewinnwarnung aussprechen, vor allem wegen China. Die Umsatzmarge würde bei nur noch 6 % bis 7 % erwartet. Zuvor waren es 11 %, die Mercedes-Benz in Aussicht gestellt hatte. Das war ein Tiefschlag, den die Börsen aufgegriffen haben.

Mercedes-Benz: Dennoch

Dennoch ist und bleibt der Trend nicht vollkommen schlecht. Es geht hin und her. Die Aktie scheint bei 55 Euro noch immer recht gut geschützt - und Analysten bekräftigten die hohen Kursziele.

