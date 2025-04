Herzlich Willkommen zum "eMobility Update' von electrive! Wir nehmen Sie noch einmal mit zur Automesse nach Shanghai. Gestern haben wir Ihnen bereits die Messe-Neuheiten des VW-Konzerns vorgestellt. Heute zeigen wir Ihnen, was Mercedes-Benz in China Elektrisches im Gepäck hat. Auf der Automesse in Shanghai setzt Mercedes-Benz gleich mehrfach ein Ausrufezeichen in Richtung Elektromobilität und Premiumkomfort. Das ist auch bitter nötig, denn die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...