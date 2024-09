Berlin - Die CDU macht bei der Vorbereitung ihres Wahlprogramms Tempo. So können die Vereinigungen der Partei nur noch bis Ende September Vorschläge für die aus ihrer Sicht zentralen Punkte des gemeinsamen Bundestagswahlprogramms mit der CSU machen.



Das ergibt sich laut "Bild am Sonntag" aus dem "Zeitplan Erstellung Regierungsprogramm". Demnach solle nur der Monat September zum "Input für Textsammlung" genutzt werden. Eckpunkte für das Präsidium sollten dem Zeitplan zufolge "im Herbst" feststehen und ein "erster Entwurf" des Programms dann "bis Ende des Jahres".



Für Ende März 2025 ist demnach eine Klausur des CDU-Präsidiums in Cadenabbia (Italien) zum Wahlprogramm vorgesehen. Im Mai 2025 soll die "Abstimmung der Gremien von CDU/CSU" erfolgen. Bei dem für den 13./14. Juni terminierten CDU-Bundesparteitag sei keine formelle Annahme des Wahlprogramm geplant, da es ein gemeinsames CDU/CSU-Programm sein wird. Am Ende entstehe dann ein "Sofortprogramm" mit der CSU.

