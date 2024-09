Berlin - Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katharina Dröge, hat das jüngste Nein des bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder zu schwarz-grünen Koalitionen kritisiert.



"Dass Markus Söder jeden Tag im Bund Koalitionen mit den Grünen ausschließen will, ist wahrscheinlich dem Abschiedsschmerz von der Kanzlerkandidatur geschuldet", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Sonntagausgaben).



"So versucht er, der CDU Deutschlands den Kurs für die Bundestagswahl aufzuzwingen." Dröge betonte: "Demokraten sollten immer miteinander sprechen können. Die CDU muss sich zudem fragen, warum Koalitionen mit Putins Pressesprechern vom BSW für sie in Ordnung sind, während sie Bündnisse der demokratischen Mitte ausschließt."

