Aptos kooperiert mit Ignition AI Accelerator von NVIDIA und Tribe

Am heutigen Tage konnte Aptos aufgrund seiner neuen Partnerschaft mit Ignition AI Accelerator um 10,48 % steigen und sein Fundament für den KI-Sektor weiter ausbauen. Was genau geplant ist und worauf sich Investoren einstellen sollten, erfahren Sie hier.

Aptos baut Partnerschaft mit Ignition AI Accelerator auf

Auf dem Krypto-Event Token2049 wurde von der Aptos Foundation eine neue Partnerschaft mit Ignition AI Accelerator bekannt gegeben. Durch diese soll das Beste aus beiden Welten kombiniert werden, wobei diese Fusion laut Ansicht von VanEck, Cathie Woods und anderen besonders vielversprechend ist.

Mithilfe der neuen Partnerschaft zwischen Aptos und Ignition AI Accelerator sollen KI-Start-ups im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt werden, welcher als gut vorbereitet auf die Integration von künstlichen Intelligenzen gilt. Die Entwickler erhalten dabei sowohl finanzielle als auch technologische Hilfe.

Bei Ignition AI Accelerator handelt es sich um eine im Mai 2024 in Singapur von renommierten Partnern wie NVIDIA, Tribe und Digital Industry gestartete Initiative. Sie soll sich insbesondere an wachstumsstarke Technologiegründer richten, welche künstliche Intelligenzen entwickeln.

Mit ihr erhalten Investoren und Unternehmen eine Plattform, um die Projekte zu skalieren und über Netzwerke neue Partnerschaften zu schließen. Vorwiegend sollen das Gesundheitswesen, die Finanzwelt und andere zukunftsträchtige Branchen gefördert werden.

Jetzt Krypto-Zusatzrendite nicht übersehen!

Aptos wird dabei Microsofts OpenAI-Service nutzen, um somit die Adoption zu fördern. Mithilfe der Blockchain sollen innovative Produkte und Dienstleistungen für die Öffentlichkeit bereitgestellt werden.

Dezentrale Netzwerke und künstliche Intelligenzen stellen eine perfekte Ergänzung füreinander dar. So kann Aptos beispielsweise für eine höhere Datensicherheit und Transparenz sorgen, was vorwiegend im Finanzsektor und dem Gesundheitswesen wichtig ist.

Zudem kann die enorme Macht, die von KIs ausgeht, den Interessen der Allgemeinheit anstelle denen einiger weniger dienen. Somit können schlimme Folgen für die ganze Welt verhindert und die demokratischen Werte geschützt werden.

Aber auch die Blockchains profitieren von den KIs, da sich somit komplexe Prozesse automatisieren lassen. So können KIs Smart Contracts basierend auf Echtzeitdaten kontinuierlich anpassen. Somit kann die Effizienz gesteigert und Fehler verringert werden.

Ebenso lässt sich der Energieverbrauch des Krypto-Minings reduzieren. Dies wirkt sich wiederum positiv auf die Kosten und Umwelt aus. Außerdem können die Miner für die Berechnung der künstlichen Intelligenzen verwendet werden.

Jetzt frühzeitig in beliebtes Ökosystem investieren!

Pepe Unchained entwickelt neuartiges Ökosystem für Memecoins

Einer der beliebtesten Kryptosektoren in diesem Jahr bilden die Memecoins, da sie einigen Investoren schnell lebensverändernde Rendite beschert haben und sie leicht zu erstellen sind. Ebenso haben sie sich weiterentwickelt und mittlerweile sinnvolle Geschäftsfelder erobert.

Nachdem die Memecoin-Launchpads entstanden sind, auf denen täglich mehrere Tausende Memetoken gestartet werden, konnten diese wie im Falle von Pump.Fun beachtliche Gewinne erzielen. So waren es allein bei diesem Anbieter seit Jahresbeginn über 111 Mio. USD, obwohl er nur auf Solana anstelle von Ethereum positioniert ist.

Eine deutlich größere Chance könnte nun das Memecoin-Ökosystem von Pepe Unchained bieten, welches die Skalierungsprobleme des ETH-Netzwerkes mit seiner Layer-2 adressiert. So kann die Sidechain eine hundertmal höhere Geschwindigkeit und sehr niedrige Gebühren ermöglichen.

Für die Memecoin-Community werden verschiedene Angebote auf Pepe Unchained bereitgestellt. Zu diesen zählen ein Überbrückungsdienst, eine DEX, ein Staking-Dienst, ein Block-Explorer und wahrscheinlich auch ein Memecoin-Launchpad. Ebenso kommen viele Entwicklungen von Dritten aus der Kampagne "Frens With Benefits" hinzu.

Jetzt als Entwickler mit $PEPU Memecoin-Geschichte schreiben!

Somit soll das beste Memetoken-Ökosystem entwickelt werden, welches wieder die Aktivität auf die Ethereum-Blockchain zurückholt. Da gerade die Memecoins das Interesse anderer Layer-1-Entwickler geweckt haben, könnte Pepe Unchained möglicherweise auch die Aufmerksamkeit und Unterstützung von Vitalik Buterin gewinnen.

Aber auch so zählt er schon zu einem der vielversprechendsten neuen Memecoins. Das Beste daran ist, dass er sich sogar noch für kurze Zeit im beliebtesten Presale befindet. Da schon $PEPU-Coins für mehr als 14,49 Mio. USD verkauft wurden, schwindet die Chance, sie noch vor der ersten Listung zum Vorzugspreis zu erwerben.

Bis zur ersten Notierung können Investoren noch von einer Staking-Rendite in Höhe von 145 % pro Jahr profitieren, was sogar den Kursanstieg von Ethereum im Jahr 2024 bei Weitem übertrifft. Hinzu kommt das Steigerungspotenzial, das mit der Zunahme von Projekten auf Pepe Unchained durch die Decke gehen kann.

Jetzt in Pepe Unchained investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.