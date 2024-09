SAF-HOLLAND, der führende Nutzfahrzeugzulieferer, zeigt sich im dritten Quartal 2024 widerstandsfähig gegenüber den aktuellen Marktherausforderungen. Trotz eines leichten Umsatzrückgangs konnte das Unternehmen seine operative Marge stabil halten und bestätigte seine Jahresprognose. Dies unterstreicht die Robustheit des Geschäftsmodells in einem schwierigen Marktumfeld. Besonders erfreulich entwickelte sich das Ersatzteilgeschäft, das die Schwäche im Erstausrüstermarkt teilweise kompensieren konnte.

Innovationen treiben Wachstum

Die jüngst eröffnete Technologiezentrum in Pune, Indien, unterstreicht SAF-HOLLANDs Fokus auf Innovation und Expansion in Wachstumsmärkte. Analysten sehen darin ein vielversprechendes Zeichen für zukünftiges Wachstum. Mit Blick auf die kommenden Monate bleibt das Management vorsichtig optimistisch und erwartet eine graduelle Markterholung.

