Die SAF-HOLLAND SE behauptet sich auch 2024 in einem schwierigen Marktumfeld und zeigt eine stabile Entwicklung - getragen von einem boomenden Ersatzteilgeschäft und erfolgreichen Akquisitionen. Trotz eines rückläufigen Umsatzes im Erstausrüstungsgeschäft konnte das Unternehmen die bereinigte EBIT-Marge steigern und bleibt mit einem angepassten Ausblick für das Gesamtjahr 2024 optimistisch. Starke Resilienz in herausfordernden Zeiten: Ersatzteilgeschäft als Wachstumsmotor Im Zeitraum der ersten neun Monate 2024 erzielte SAF-HOLLAND einen Umsatz von €1,45 Milliarden, was einem Rückgang von 8,6 ...

