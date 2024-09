Der Aktienkurs von Shell steht unter Druck, da der Ölpreis in den letzten Tagen deutlich gesunken ist. Am Donnerstag notierte die Aktie bei 30,84 Euro und damit rund 4,6% niedriger als vor einem Monat. Analysten sehen den Grund für den Kursrückgang vor allem in der schwächeren Nachfrageprognose für 2024, die von der OPEC kürzlich nach unten korrigiert wurde.

Unterstützungsniveau bei 30 Euro im Fokus

Trotz der aktuellen Schwäche betonen Experten die starke Unterstützung im Bereich von 30 Euro. "Diese Marke hat in der Vergangenheit oft als Widerstand fungiert und könnte nun als solide Unterstützung dienen", erklärt ein Analyst. Für eine nachhaltige Erholung müsste allerdings der Ölpreis wieder anziehen. Kurzfristig bleibt die weitere Kursentwicklung der Shell-Aktie stark vom volatilen Ölmarkt abhängig.

