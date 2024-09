Der Dax zollte am Freitag seiner Zwischenrally Tribut und trat in eine Konsolidierung ein. Der Umstand, dass am Freitag gleichzeitig großer Verfallstag war, dürfte dabei ebenfalls eine Rolle gespielt haben. Der Ausbruch über die Marke von 19.000 Punkten wurde abgebrochen. Der Index muss sich in der neuen Handelswoche orientieren. Insofern darf man gespannt sein, ob der große Verfallstag womöglich doch eine Richtungsänderung bewirkt haben könnte. ...

