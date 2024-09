Beirut/Tel Aviv - Der Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon spitzt sich weiter zu. In den letzten Stunden habe die libanesische Miliz etwa 115 Geschosse in Richtung ziviler Gebiete im Norden Israels abgefeuert, teilte die israelische Armee am Sonntagmorgen mit.



Die Abwehrsysteme der IDF seien in dem Gebiet im Einsatz und befänden sich in höchster Alarmbereitschaft, um die Bedrohungen abzuwehren. Zugleich greife man derzeit Ziele der Hisbollah im Libanon an, so die israelischen Streitkräfte weiter. Man werde diese Angriffe noch weiter "intensivieren", hieß es.



Die islamistische Hisbollah teilte wiederum mit, dass unter anderem ein Rüstungsunternehmen in der Nähe von Haifa Ziel der eigenen Angriffe gewesen sei. Die Luftschläge seien eine Reaktion auf die Explosionen von Hunderten Pagern und Funkgeräten im Libanon, für welche die Hisbollah Israel verantwortlich macht.

