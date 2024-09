Nvidia ist als der große KI-Gewinner ständig in den Medien, dabei gibt es durchaus Aktien, die sich noch deutlich besser entwickelt haben, die aber kaum jemand auf dem Schirm hat. Wir stellen sie vor.Innerhalb eines Jahres haben die Aktien von Nvidia fast 180 Prozent gewonnen. Für diese beeindruckende Performance hat der Chip-Konzern sehr viel Aufmerksamkeit erhalten. Es gibt aber eine Handvoll Aktien, die den Tech-Giganten in den letzten 12 Monaten in den Schatten gestellt haben. Hier sind vier Aktien, die sich in diesem Zeitraum besser entwickelt haben als Nvidia - und die teilweise weiterhin auf der Überholspur bleiben könnten. Carvana: +290% in 52 Wochen Der …