Starbucks verzeichnet einen bemerkenswerten Kursanstieg nach einem überraschenden Führungswechsel. Der Kaffeeriese ernannte Brian Niccol, ehemaliger CEO von Chipotle, zum neuen Vorstandsvorsitzenden. Diese Entscheidung löste bei Anlegern große Begeisterung aus und katapultierte die Aktie um über 20% nach oben - der stärkste Tagesgewinn in der Unternehmensgeschichte.

Positive Reaktionen der Analysten

Mehrere Analysten reagierten prompt mit Hochstufungen der Starbucks-Aktie. Sie sehen in Niccols Erfahrung großes Potenzial für die weitere Expansion und Digitalisierung des Unternehmens. Trotz schwacher Quartalszahlen und geopolitischer Spannungen, insbesondere in China, blicken Experten nun optimistischer in die Zukunft. Die neue Führung könnte frischen Wind in die Wachstumsstrategie bringen und Starbucks' Position im hart umkämpften Kaffeemarkt stärken.

Anzeige

Die neusten Starbucks-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Starbucks-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 22. September erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hier weiterlesen ...