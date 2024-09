© Foto: Ed Bailey - picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Ed Bailey



Dem amerikanischen Geschäftsmann Sam Walton schrieb mit Walmart eine Erfolgsgeschichte, an der sich Anleger seit 1970 beteiligen können. Während viele Unternehmen nur für eine gewisse Zeit erfolgreich sind, scheinen einige Firmen ein Geschäftsmodell für die Ewigkeit gefunden zu haben. Zu ihnen gehört auch Walmart, dessen Geschichte bereits 1945 begann. Damals übernahm der ehemalige J. C. Penny-Angestellte Sam Walton in Newport (Arkansas, USA) für 25.000 US-Dollar eine Ben-Franklin-Filiale und setzte von Beginn an seine legendäre Erfolgsstrategie um, die Walmart bis heute Wettbewerbsvorteile verschafft und das Unternehmen an die Spitze des Einzelhandels führte. Walmarts Erfolgsgeschichte …