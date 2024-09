Potsdam - Bei der Landtagswahl in Brandenburg haben bis 14 Uhr etwa 46,1 Prozent der Wahlberechtigten in einem Wahllokal ihre Stimme abgegeben.



Bei der letzten Wahl im Jahr 2019 war die Beteiligung zum gleichen Zeitpunkt mit 31,3 Prozent deutlich niedriger ausgefallen, teilte die Landeswahlleitung mit. Die abgegebenen Stimmen der Briefwähler wurden bei der 14-Uhr-Erhebung jeweils nicht berücksichtigt. Die höchste Wahlbeteiligung meldete am Sonntagnachmittag die Hauptstadt Potsdam, die niedrigste wurde für die kreisfreie Stadt Brandenburg an der Havel und für den Landkreis Uckermark festgestellt.



Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet, direkt im Anschluss werden erste Prognosen erwartet. Bei der Landtagswahl 2019 hatte die Wahlbeteiligung nach Feststellung des amtlichen Endergebnisses bei insgesamt 61,3 Prozent gelegen.

© 2024 dts Nachrichtenagentur