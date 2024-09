Leverkusen - Zum Abschluss des sechsten Spieltags der 2. Bundesliga haben sich der 1. FC Magdeburg und der Karlsruher SC in einem umkämpften Spitzenspiel 2:2 getrennt.



Zunächst waren die Magdeburger bereits nach knapp fünf Minuten durch einen Treffer von Xavier Amaechi in Führung gegangen. Obwohl die Sachsen-Anhaltiner danach weiter Druck machten, konnten die Badener das Spiel durch Tore von Leon Jensen (24. Minute) und Marvin Wanitzek (30. Minute) noch vor der Pause drehen.



Nach dem Seitenwechsel waren die Hausherren aber sichtlich um den Ausgleich bemüht - und sie belohnten sich in der 78. Minute. Philipp Hercher verwertete dabei eine Flanke von Ito per Kopf und ließ die Heimfans jubeln. Eine erneute Antwort der Gäste erfolgte nicht und trotz einer guten Chance für Ito auf der anderen Seite blieb es letztendlich bei der Punkteteilung.



Der KSC bleibt damit auf dem zweiten Rang, die Magdeburger stehen direkt dahinter. Für sie geht es am Samstag in Darmstadt weiter, der KSC ist am kommenden Sonntag in Köln gefordert.



Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagmittag: SV 07 Elversberg - SSV Ulm 1846 1:3, Jahn Regensburg - Preußen Münster 0:3.

