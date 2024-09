Die Mercedes-Benz Aktie erlebte am Freitag einen dramatischen Kurseinbruch von über 7%, was den tiefsten Stand seit zwei Jahren markierte. Dieser Absturz folgte auf eine unerwartete Gewinnwarnung des Stuttgarter Automobilherstellers, die hauptsächlich auf die schwache Nachfrage im chinesischen Markt zurückzuführen ist. Trotz des erheblichen Kursrückgangs bleiben viele Analysten optimistisch und halten an ihren positiven Bewertungen fest, was auf ein möglicherweise unterschätztes Potenzial der Aktie hindeutet.

Forderung nach Lockerung der EU-Klimaziele

Inmitten dieser Turbulenzen fordert Mercedes-Chef Ola Källenius ein Entgegenkommen der Politik bei den Klimavorgaben. Er argumentiert, dass die EU-Kommission zu optimistisch in ihren Schätzungen war und die Kundenwünsche nicht ignoriert werden können. Der Absatz von Elektrofahrzeugen stagniert derzeit bei etwa zehn Prozent, was weit hinter den ambitionierten Zielen zurückbleibt. Mercedes plant jedoch, zwischen 2025 und 2028 mit der größten Produktoffensive der Firmengeschichte aufzutrumpfen, um seine Position auf dem Markt zu stärken und den Herausforderungen der Branche zu begegnen.

