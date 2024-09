Potsdam - Obwohl die AfD bei der Landtagswahl in Brandenburg den ersten Prognosen zufolge knapp hinter der SPD zweitstärkste Kraft geworden ist, sieht sich die Partei als Gewinner. "Wir sind der Sieger des Abends und wir haben gesehen, dass hier lediglich taktisch abgestimmt wurde", sagte AfD-Chefin Alice Weidel bei der Wahlparty ihrer Partei in Potsdam.



"Nicht umsonst hat sich ein Ministerpräsident Kretschmer von der CDU hier auf den Weg gemacht, aus Sachsen nach Brandenburg zu reisen und die SPD zu unterstützen." Man sei "extrem zufrieden" mit dem Ergebnis, so Weidel.



Bei der Wahl im Sonntag wird laut 18-Uhr-Prognosen von ARD und ZDF die SPD wohl knapp das stärkste Ergebnis aller Parteien erzielen. Die Partei von Woidke kommt im Mittel auf 31,5 Prozent. Dicht dahinter folgt die AfD mit im Schnitt 29,5 Prozent.



Mit Blick auf die drittstärkste Kraft gibt es ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und BSW. Das BSW schafft es aus dem Stand auf 12,0 Prozent, die Christdemokraten kommen im Mittel auf 11,8 Prozent. Die Grünen (4,8 Prozent) müssen um den Wiedereinzug in den Landtag zittern. Die Linken (3,5 Prozent) und die Partei BVB/Freie Wähler (2,6 Prozent) schaffen es mit ihrem Zweistimmenergebnis nicht erneut in den Landtag.

