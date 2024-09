Taysha Gene Therapies verzeichnet bedeutende Entwicklungen in seiner klinischen Pipeline. Das Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es die Teilnahmekriterien für seine REVEAL-Studie der Phase 1/2 zur Behandlung des Rett-Syndroms erweitert hat. Nun können auch jugendliche Patienten an der Studie teilnehmen, was die potenzielle Patientenpopulation vergrößert und die Datensammlung beschleunigt.

Positive Resonanz auf Fast-Track-Designation

Besonders vielversprechend ist die Erteilung des Fast-Track-Status durch die FDA für TSHA-102, Tayshas Gentherapie-Kandidaten zur Behandlung des Rett-Syndroms. Diese Auszeichnung unterstreicht das Potenzial der Therapie und könnte den Weg für eine beschleunigte Zulassung ebnen. Anleger reagierten positiv auf diese Nachricht, was sich in einem leichten Kursanstieg widerspiegelte.

Trotz dieser ermutigenden Entwicklungen bleibt die finanzielle Situation des Unternehmens eine Herausforderung. Analysten werden die kommenden Quartalsergebnisse genau beobachten, um die Nachhaltigkeit der Forschungsaktivitäten zu beurteilen.

