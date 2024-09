München (ots) -Der erste Saison-Sieg, zudem gegen einen Titel-Konkurrenten und deshalb große Erleichterung bei den Kölner Haien nach dem 3:1 gegen Mannheim. "Der Kampfeswille war da, die Blocks - das war ein Charaktersieg. Teamspirit ist immer wichtig in solch engen Spielen. Ein gutes Hockeyspiel, das hat mir gefallen", lobt der neue Haie-Coach Kari Jalonen. Die Adler Mannheim hadern vor allem mit einer unglücklichen Schiedsrichterentscheidung, die eine Strafe und dann das 3:1 für Köln zur Folge hatte. "In dem Fall ist es nicht so, dass ich den Puck rausgeschossen habe. Ich möchte einen Pass abfangen, bekomme den Schläger rein und das Ding geht über das Glas. Es ist keine beabsichtigte Spielverzögerung, aber wenn das die Regel ist, dann kann ich wenig dagegen machen. Ist halt blöd, dass dadurch ein 5 gegen 3 entsteht", ärgert sich Mannheim-Star Stefan Loibl. Düsseldorf kassiert in Wolfsburg ein 0:4 - das sind nun 2:11 Tore in 2 Spielen, es wird wohl eine schwierige Saison für die DEG. Der EHC Red Bull München feiert den perfekten Saisonauftakt mit einem 3:2-Sieg in Frankfurt. Ausschlaggebend für den Sieg waren auch 2 eklatante individuelle Fehler der Löwen, die mit dem zwischenzeitlichen 0:2 und 2:3 bestraft wurden. "Guter Charakter im 3. Drittel. Wir haben gesagt, dass wir mehr Scheiben aufs Tor bringen wollen, deshalb war es kein so glückliches Tor, sondern ein geplantes, glückliches Tor", attestiert München-Trainer Toni Söderholm. Trotz guter Gegenwehr können die Roosters dem Meister nicht standhalten und bleiben ohne Punkt, während die Eisbären nun die Tabellenspitze anführen. "Wir haben Gott sei Dank einen Weg gefunden, die Mauer zu durchbrechen. Wir haben den Schwung vom Freitag mitgenommen und ich denke, wir haben uns die 3 Punkte hier verdient geholt", freut sich Eisbären-Star Marcel Nöbels. Vizemeister Bremerhaven muss sich mit 1:2 nach Overtime in Schwenningen geschlagen geben. Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips vom Sonntag am 2.Spieltag in der PENNY-DEL. Der 3.Spieltag wird am Donnerstag mit Fischtown Penguins gegen Straubing Tigers eröffnet - ab 19 Uhr live und exklusiv bei MagentaSport. Kölner Haie - Adler Mannheim 3:1 Im Traditionsduell gehen die Kölner Haie als Sieger vom Eis und feiern ihre ersten 3 Punkte der Saison. Die Adler Mannheim hadern vor allem mit einer unglücklichen Schiedsrichterentscheidung, die eine Strafe und dann das 3:1 für Köln zur Folge hatte. Kari Jalonen, Trainer Kölner Haie: "Wir hatten eine Aufgabe: wir wollten gute 60 Minuten spielen und das haben wir geschafft. Freitag gegen Berlin haben wir nur 30 Minuten mitgespielt, heute 60. Der Kampfeswille war da, die Blocks - das war ein Charaktersieg. Teamspirit ist immer wichtig in solch engen Spielen. Ein gutes Hockeyspiel, hat mir gefallen." Stefan Loibl, Adler Mannheim: "Zum einen nehmen wir zu viele Strafen und zum anderen haben wir unsere Chancen nach vorne nicht so nutzen können, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war heute nicht ausreichend von uns, aber daran müssen wir jetzt arbeiten. Wir wollen jeden Tag besser werden und wir werden besser zurückkommen." Über seine unglückliche Strafe. "In dem Fall ist es nicht so, dass ich den Puck rausgeschossen habe. Ich möchte einen Pass abfangen, bekomme den Schläger rein und das Ding geht über das Glas. Es ist keine beabsichtigte Spielverzögerung, aber wenn das die Regel ist, dann kann ich wenig dagegen machen. Ist halt blöd, dass dadurch ein 5 gegen 3 entsteht. Das 5 gegen 3 killen die Jungs noch ganz gut, aber bei 5 gegen 4 bekommen wir das dritte Gegentor." Maximilian Kammerer, Torschütze zum 2:1 für die Kölner Haie: "Wir haben uns Druck gemacht nach dem Spiel am Freitag. Das war nicht der Start, den wir uns erhofft haben. Ich glaube, dass wir heute die bessere Mannschaft waren auf das ganze Spiel gesehen, aber uns lange nicht belohnt. Das Führungstor war extrem wichtig und der richtige Schritt in die richtige Richtung. Das Glück hatten wir heute auf unserer Seite, das haben wir uns erarbeitet." Matthias Baldys, Sportdirektor Kölner Haier, über seine neue Rolle: "Ich habe Lust auf Verantwortung und was Gutes bei den Haien zu machen. Ich bin immer gut gefahren, indem ich mich auf das Wesentliche konzentriert habe. Auf das Sportliche, auf die Mannschaft, das Drumherum, die Herangehensweise, die Kommunikation und auf den Prozess. Wir brauchen ein bisschen Geduld, sowas muss sich alles erst einspielen. Neuer Trainer, neues Trainerteam. Ich bin froh, dass wir die Mannschaft weitestgehend zusammenhalten konnten und jetzt müssen wir Stück für Stück arbeiten. Jeder Tag wird ausgeschöpft und gut genutzt. Man kann im Ansatz schon sehen, wo das mal hinführen kann." Über die Sehnsucht nach einer Meisterschaft. "Wir denken gar nicht so weit. Wir denken von Woche zu Woche, von Tag zu Tag. Wir konzentrieren uns auf den Prozess. Es geht nicht um den Lucky Shot, sondern darum, gut zu arbeiten und sich dann die Möglichkeit zu geben das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Natürlich wollen wir uns verbessern, wie jeder andere Sportler auch. Für mich sind Mannheim und Berlin die Topteams, aber ich sehe Bremerhaven und Straubing sehr stark. Ich sehe die zu noch etwas mehr in der Lage als letztes Jahr. Vom Kader, von der Stabilität, der Organisation, der Kontinuität und den punktuellen Verstärkungen, das sind keine kleinen Mäuse mehr. Die brauchen sich nicht verstecken, die sind gut aufgestellt." Grizzlys Wolfsburg - Düsseldorfer EG 4:0 Die Grizzlys Wolfsburg feiern ihren ersten Sieg der Saison. Gegen Düsseldorf gibt es für die Heimfans ein deutliches 4:0 zu bejubeln. Für die Gäste hingegen ist der Fehlstart komplett. Es ist bereits die zweite Klatsche nach dem 2:7 in Straubing am Freitag. Philip Gogulla, Düsseldorfer EG: "Wolfsburg macht direkt im ersten Wechsel das 1:0, bisschen unglücklich. Kyle Cumiskey bekommt die Scheibe dahin, wo sie kein Mann hinbekommen will, verlieren bisschen die Ordnung. Dann fällt das 1:0 und danach verlieren wir es komplett. Keine Zuordnung mehr und dann macht es Wolfsburg gut. Wenn wir kein Tor schießen, wird es schwer ein Spiel zu gewinnen und deswegen fahren wir ohne Punkte nach Hause." Justin Feser, Doppeltorschütze für Grizzlys Wolfsburg: "Unser ganzes Spiel war gut, es war nur eine Frage der Zeit, bis wir einen Weg finden würden, um die Tore zu erzielen. Trotzdem können noch alle Aspekte in unserem Spiel verbessert werden. Es ist noch früh in der Saison." Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 4:1 Die Nürnberg Ice Tigers gewinnen im Derby gegen die Augsburger Panther und holen damit ihre ersten 3 Punkte der Saison. Zwei Tore von Jeremy McKenna machen den Unterschied und krönen eine dominante Leistung der Tigers. Für die Panther ist es nach dem erfolgreichen Saisonauftakt der erste Rückschlag. Julius Karrer, Nürnberg Ice Tigers: "Super wichtiger Dreier hier vor unseren Fans, Derby - immer wichtig. Wir haben einfach super gradlinig gespielt, nicht versucht, irgendwelche Kunststücke zu vollführen. Puck nach vorne und dann hinterher arbeiten. Ich glaube, das haben wir vom Freitag mitgenommen: einfach mehr schießen, mehr vor den Torwart kommen, und heute hat es gereicht." Alexander Oblinger, Augsburger Panther, über die Gründe, warum es nicht so gut lief wie am ersten Spieltag: "Ich glaube, dass wir heute ganz schwierig ins Spiel gestartet sind. Man muss einfach ehrlich sein: Die Nürnberger haben es in den ersten2 Dritteln gut gemacht, und wir müssen mehr investieren, um ins Spiel zu kommen. Wir waren nicht wirklich drin, haben zu viel zugelassen und zu wenige Zweikämpfe gewonnen. Deswegen ist es so ausgegangen." Löwen Frankfurt - EHC Red Bull München 2:3 Der EHC Red Bull München feiert den perfekten Saisonauftakt mit einem 3:2-Sieg in Frankfurt. Nach 2 Spielen stehen die Münchner bereits mit 6 Punkten da. Ausschlaggebend für den Sieg waren auch 2 arge individuelle Fehler der Löwen, die mit dem zwischenzeitlichen 0:2 und 2:3 bestraft wurden. Frankfurt bringt sich somit selbst um den Lohn, nachdem man einen 0:2-Rückstand aufgeholt hatte. Lua Niehus, Löwen Frankfurt, über die bittere 2:3-Niederlage: "Wir haben über 60 Minuten hart gekämpft und es den Münchenern nicht leicht gemacht. Ein Punkt wäre schön gewesen, aber so ist es manchmal im Eishockey - da braucht es nur einen kleinen Fehler und das Ganze sieht anders aus. Es war bis zu den letzten 5 Minuten sehr ausgeglichen, bis das Tor für München gefallen ist. Zufrieden kann man auf jeden Fall sein." Toni Söderholm, Trainer EHC Red Bull München: "Defensiv waren wir stabil. Frankfurt hat ein bisschen Zeit in der Zone verbracht, aber sonst war das 1. Drittel okay. Im 2. Drittel haben wir uns selbst aus dem Spiel genommen. Viele Scheiben sind in der neutralen Zone geblieben, nicht in die Tiefe gekommen. Und dann guter Charakter im 3. Drittel. Wir haben gesagt, dass wir mehr Scheiben aufs Tor bringen wollen, deshalb war es kein so glückliches Tor, sondern ein geplantes, glückliches Tor." Über die Fortschritte gegenüber dem 7:5-Sieg zum Saisonauftakt. "Generell waren wir ruhiger und stabiler. Matthias hat ein paar Alleingänge für uns gehalten. Er hat sehr stark in den wichtigen Momenten für uns gespielt. Wir waren auch ein bisschen weniger auf der Strafbank als am Freitag." Schwenninger Wild Wings - Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:1 n.O. Das beste Heim-Team der vergangen Saison, die Schwenninger Wild Wings, haben ihrem Ruf auch zum Heimauftakt in die neue Spielzeit alle Ehre gemacht und den Vizemeister in der Overtime mit 2:1 besiegt. Für die Wild Wings waren es die ersten beiden Punkte. Die Fischtown Penguins kassieren zwar die erste Niederlage, nehmen aber immerhin einen Punkt mit und haben mit 4 Punkten dennoch einen soliden Saisonstart hingelegt. Tyson Spink, Siegtorschütze zum 2:1 für die Schwenninger Wild Wings: "Ich erinnere mich ehrlich gesagt kaum noch an etwas von diesem Tor. Ich weiß nur noch, dass wir eine 3-auf-2-Situation hatten und ich in die Mitte ziehen und dann so schnell wie möglich abschließen wollte und glücklicherweise ging er rein." Über die ersten Punkte in dieser Saison: "Extrem wichtig. Wir sind rausgekommen und haben uns an den Matchplan gehalten. Wir haben die Dinge gemacht, die uns als Team erfolgreich sein lassen können. Heute hat es sich alles ausgezahlt. Max Görtz, Fischtown Pinguins: "Wir hatten genug Möglichkeiten das Spiel zu gewinnen. Wir hatten genug 2-auf-1-Situationen und 3-auf-1-Situationen, wo wir kein Tor erzielen konnten. Wir haben unser erstes Spiel gewonnen und hier fast gewonnen. Es ist eine harte Festung, sie waren letztes Jahr das beste Heim-Team. Wir nehmen immerhin einen Punkt mit und arbeiten nun auf nächste Woche hin." Iserlohn Roosters - Eisbären Berlin 1:4 Die Roosters erwischen die Eisbären früh auf dem falschen Fuß und gehen überraschend mit 1:0 in Führung. Doch die Eisbären gleichen noch 1. Drittel aus, übernehmen die Kontrolle und bauen die Führung souverän auf 4:1 aus. Trotz guter Gegenwehr können die Roosters dem Meister nicht standhalten und bleiben ohne Punkt, während die Eisbären nun die Tabellenspitze anführen. Colin Ugbekile, Spieler Iserlohn Roosters: "Es gibt einiges, woraus wir heute lernen können. Alles in allem haben wir aber auch viele gute Dinge gemacht. Wir müssen jetzt definitiv einen Weg finden, diese Spiele für uns zu entscheiden. (...) Unser Ziel dieses Jahr, besonders zu Hause, ist, dass die Gegner, wenn sie mit Punkten nach Hause gehen, dies 