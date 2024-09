Die Paramount Global Aktie verzeichnet eine bemerkenswerte Entwicklung im laufenden Jahr. Trotz anhaltender Herausforderungen in der Medienbranche konnte der Kurs seit Jahresbeginn um knapp 30% zulegen. Am 22. September schloss die Aktie bei 19,93 EUR, was einem leichten Anstieg von 0,10% gegenüber dem Vortag entspricht.

Solide Fundamentaldaten trotz Gewinnrückgang

Obwohl Paramount Global im vergangenen Geschäftsjahr einen Verlust von 600 Millionen EUR verbuchen musste, deuten einige Kennzahlen auf eine solide Basis hin. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,33 sowie das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,78 für 2024 lassen die Aktie im Branchenvergleich attraktiv erscheinen. Allerdings bleibt abzuwarten, wie sich die angekündigte Dividendenkürzung auf 0,20 EUR je Aktie auf das Anlegervertrauen auswirken wird.

Angesichts des herausfordernden Marktumfelds im Streaming-Bereich dürfte die weitere Kursentwicklung maßgeblich von Paramount Globals Fähigkeit abhängen, seine Streaming-Strategie erfolgreich umzusetzen und die Profitabilität zu steigern.

