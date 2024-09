Leclanché SA / Schlagwort(e): Markteinführung

Leclanché bringt mit XN50 die weltweit erste kommerzielle Li-Ion-Zelle mit XNO® von Echion Technologies auf den Markt



Leclanché bringt mit XN50 die weltweit erste kommerzielle Li-Ion-Zelle mit XNO® von Echion Technologies auf den Markt Leclanché stellt die weltweit erste Lithium-Ionen-Zelle (Li-Ion) mit XNO®-Anodenmaterialien (auf Niobbasis) vor

Die Zelle hat eine geschätzte Zykluslebensdauer von über 10.000 Zyklen und ist damit ideal für Hochleistungsanwendungen im Schienen-, Schiffs- und Bergbausektor

Entwickelt im Rahmen einer gemeinsamen Entwicklungsvereinbarung zwischen Leclanché und Echion Technologies mit Schwerpunkt auf nachhaltigen Lösungen mit geringerer Umweltbelastung YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 23. September 2024 - Leclanché SA (SIX: LECN), ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat XN50 entwickelt, die weltweit erste Lithium-Ionen-Batteriezelle (Li-Ion), die mit XNO® von Echion Technologies , einem aktiven Anodenmaterial auf Niobbasis, ausgestattet ist. Die Zelle bietet Integratoren und Erstausrüstern (OEMs) eine differenzierte Batterieoption, die bestehende chemische Zusammensetzungen in anspruchsvollen E-Mobilitäts-, Schienen- und Schiffsanwendungen übertrifft. Leclanché wird sein aktuelles LTO-Angebot durch XNO® ersetzen und eine Reihe neuer Batteriemodul- und Akkupacklösungen einführen, die neben dem G/NMC-Angebot von Leclanché bestehen. Leclanché führte eine strenge Produktentwicklung und -verifizierung durch, um eine Zelle herzustellen, die für die Markteinführung bereit ist. Die XN50 ist jetzt im Handel erhältlich und bietet die erwarteten Vorteile der neuen XNO®-Anodenchemie, darunter eine um 50 % höhere Energiedichte im Vergleich zu LTO-Technologien, schnelles Laden und die Aufrechterhaltung höchster Zellsicherheit und -leistung unter extremen Bedingungen. Die XN50-Zelle kann auch bei Hochleistungsanwendungen über eine geschätzte Zykluslebensdauer von mehr als 10.000 Zyklen eine hohe Leistung liefern, wobei Studien einen Kapazitätsverlust von weniger als 3 % und einen Widerstandsanstieg von weniger als 15 % nach 1.000 2C/2C-Lade-/Entladezyklen bei 45 °C zeigen. Die einzigartige wasserbasierte Kathodenformulierung von Leclanché stellt außerdem sicher, dass die Elektroden der XN50-Zellen PFAS-frei sind, was die Umweltbelastung noch weiter reduziert. Pierre Blanc, Chief Executive Officer von Leclanché SA, sagte: "Wir freuen uns sehr, die Markteinführung der weltweit ersten kommerziellen XNO®-Li-Ionen-Zelle bekannt zu geben. XNO® wird in Kürze die Verwendung von LTO in unserer Produktlinie ersetzen und unser aktuelles G/NMC-Angebot als die schnellladefähige Batterielösung für Schwerlastanwendungen ergänzen. Wir freuen uns darauf, XNO® in unsere innovativen Modul- und Packsysteme zu integrieren." Jean de La Verpilliere, Chief Executive Officer von Echion Technologies, sagte: "Herzlichen Glückwunsch an die Teams von Leclanché. Mit XN50 setzen sie einen neuen Standard für hochleistungsfähige Lithium-Ionen-Batterien. Wir haben in den letzten drei Jahren aus erster Hand miterlebt, wie viel Einsatz, harte Arbeit und Fachwissen sie in das Projekt gesteckt haben. Ich bin stolz darauf, dass Echion sie bei der Entwicklung dieser branchenführenden Zelle unterstützen konnte, und freue mich nun darauf, XN50 in großem Maßstab in der Praxis zu sehen. Endnutzer werden von einer Batterie profitieren, die speziell für industrielle und Massentransportanwendungen entwickelt wurde und deren Betrieb erheblich verbessert und gleichzeitig Emissionen reduziert. Erfahren Sie mehr über die führenden hochwertigen Energiespeicherlösungen von Leclanché auf https://www.leclanche.com/ und die XNO®-Batteriematerialien von Echion auf at https://www.echiontech.com/ . # # # Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an communication@leclanche.com Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird. Kontakte

