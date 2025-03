Leclanché SA / Schlagwort(e): Zulassungsgenehmigung

Leclanché erhält DNV-Zertifizierung für Navius MRS-3 Marine Rack System



11.03.2025 / 18:20 CET/CEST





Leclanché erhält DNV-Zertifizierung für Navius MRS-3 Marine Rack System Das neueste Marine-Rack-System von Leclanché hat die DNV-Zertifizierung erhalten, die die Einhaltung der strengsten Regeln, Vorschriften und Sicherheitsstandards in der Branche bestätigt

Das Marine-Lithium-Ionen-Energiespeichersystem Navius MRS-3 zeichnet sich durch eine verbesserte Energiedichte, Modularität und ein fortschrittliches Battery Active Safety System (BASS) aus

Das flüssigkeitsgekühlte System verbessert die Leistung, optimiert die Effizienz und verlängert die Lebensdauer der Batterie

Leclanché treibt den Übergang zu nachhaltigen maritimen Energielösungen weiter voran und unterstützt vollelektrische und hybride Schiffe YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 11. März, 2025 - Leclanché SA , ein führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, ist stolz, bekannt zu geben, dass sein Marine Rack System der dritten Generation, das Navius MRS-3, die Zertifizierung von Det Norske Veritas (DNV), einer der weltweit führenden Klassifikationsgesellschaften für die Schifffahrt, erhalten hat. Diese Zertifizierung bestätigt, dass das MRS-3 die strengen internationalen Sicherheits- und Leistungsstandards für Schiffsanwendungen erfüllt. Das MRS-3 ist ein hochmodernes, modulares und skalierbares Lithium-Ionen-Batteriesystem, das den vielfältigen Energiebedarf von vollelektrischen und hybriden Schiffen decken soll. Aufbauend auf dem Erfolg seines Vorgängers, dem MRS-2, bietet das MRS-3 eine erhöhte Energiedichte, verbesserte Modularität und fortschrittliche Sicherheitsmerkmale. Insbesondere enthält es Leclanchés patentrechtlich geschützte 65 Ah G/NMC-Zellen, die im Vergleich zur Vorgängergeneration eine um 13% höhere Energiekapazität bieten und 8,7 kWh pro Modul liefern. Die Zellen werden in der Produktionsstätte von Leclanché in Willstätt, Deutschland, hergestellt. Das MRS-3 wurde mit Blick auf künftige Zellchemien entwickelt und wird sich in seiner Leistung weiterentwickeln, indem es die Vorteile der verbesserten Zelltechnologie nutzt. Sicherheit bleibt ein Schlüsselelement im Design des MRS-3. Das System umfasst mehrschichtige Sicherheitsmaßnahmen von der Zellebene bis zum Gesamtsystem mit einem hochmodernen funktional sicheren Batteriemanagementsystem (FSBMS) und einem aktiven Löschsystem (Battery Active Safety System). Die flüssigkeitsgekühlte Architektur steigert nicht nur die Leistung, sondern reduziert auch den Platzbedarf des Systems. Phil Broad, CEO von Leclanché E-Mobility, sagte: "Die DNV-Zertifizierung des Navius MRS-3-Systems ist ein Beleg für unser Engagement, die maritime Industrie mit sicheren und effizienten Energiespeicherlösungen zu versorgen. Diese Errungenschaft spiegelt unser Engagement für Innovation und Exzellenz bei der Unterstützung des globalen Übergangs zu einem nachhaltigen Seetransport wider." Das MRS-3 wird eine zentrale Rolle bei der Elektrifizierung einer Vielzahl von Schiffen spielen, von Fähren, Kreuzfahrtschiffen und Megayachten bis hin zu Offshore-Support-Schiffen. Seine fortschrittlichen Funktionen und die DNV-Zertifizierung machen ihn zu einer idealen Lösung für Betreiber, die ihre Emissionen reduzieren und die immer strengeren Umweltvorschriften einhalten wollen. Neben der DNV-Typenzulassung strebt Leclanché derzeit auch die Typenzulassung von RINA, BV und Lloyd's Register für die Navius MRS-3 an. Leclanché ist weiterhin führend im Bereich der Energiespeicherlösungen für die Schifffahrt und bietet Produkte an, die überlegene Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit kombinieren, um die sich entwickelnden Anforderungen der maritimen Industrie zu erfüllen. # # # Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten von Leclanché über zukünftige Ereignisse wider und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führenkönnen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck kommen. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Produkte von Leclanché ein bestimmtes Umsatzniveau erreichen. Es gibt auch keine Garantie dafür, dass Leclanché oder eine seiner Geschäftseinheiten bestimmte finanzielle Ergebnisse erzielen wird.

Kontakte



Medienkontakte:



Schweiz / Europa:

Thierry Meyer

T: +41 (0) 79 785 35 81

E-Mail: tme@dynamicsgroup.ch



Deutschland:

Christoph Miller

T: +49 (0) 711 947 670

E-Mail: leclanche@sympra.de



Ansprechpartner für Investoren:

Hubert Angleys / Pierre Blanc

T: +41 (0) 24 424 65 00

E-Mail: invest.leclanche@leclanche.com



Ende der Medienmitteilungen