Das System hat kürzlich Zertifizierungen von DNV, Bureau Veritas und Lloyd's Register erhalten.

Die EHM Expo Europe ist eine wichtige Veranstaltung für die Elektrifizierung der Schifffahrt mit 200 Ausstellern und 3.200 Fachleuten aus der Branche. YVERDON-LES-BAINS, Schweiz, 23. Juni 2025 - LECLANCHE SA , ein weltweit führender Anbieter von Energiespeicherlösungen, wird auf der Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2025 ausstellen, die vom 24.bis 26. Juni in der RAI Amsterdam, Niederlande, stattfindet. Die Veranstaltung ist Europas führende Messe für elektrische und hybride Schiffsantriebstechnologien und -komponenten. Auf der Messe wird Leclanché sein Navius MRS-3 vorstellen, ein Schiffsträgersystem der nächsten Generation, das für hohe Energiedichte, Skalierbarkeit und überlegene Sicherheit entwickelt wurde. Das MRS-3 wurde sowohl für hybride als auch vollelektrische Schiffsanwendungen optimiert und unterstützt Reeder und Betreiber bei der Reduzierung von Emissionen, der Verbesserung der Treibstoffeffizienz und der Einhaltung der sich entwickelnden Umweltvorschriften. Das System hat kürzlich die vollständige Zertifizierung von Lloyd's Register (LR), Bureau Veritas (BV) und DNV erhalten, was die Einhaltung der höchsten Industriestandards bestätigt. Besucher haben die Möglichkeit, mit Mitgliedern des E-Marine-Teams von Leclanché am Stand 1108 ins Gespräch zu kommen. Dort können sie das gesamte Portfolio des Unternehmens an maritimen Energiespeicherlösungen für Fähren, Kreuzfahrtschiffe, Frachtschiffe, Offshore-Versorgungsschiffe und mehr kennenlernen. Das Team wird auch vor Ort sein, um die entscheidende Rolle der Batterietechnologie bei der Unterstützung der Dekarbonisierung des Seeverkehrs zu diskutieren. Die Electric & Hybrid Marine Expo Europe gilt als eine der einflussreichsten Veranstaltungen in der maritimen Industrie. Sie bringt Reeder, Betreiber, Systemintegratoren und Hersteller zusammen, die sich auf den Wechsel zu sauberer, effizienter Schiffsenergie konzentrieren. Die Messe zieht über 200 Aussteller und mehr als 3.200 Fachleute aus der Branche an. "Wir freuen uns, zu diesem wichtigen Ereignis im maritimen Kalender nach Amsterdam zurückzukehren", sagte Guillaume Clément, Vice President E-Marine bei Leclanché. "Mit dem Navius MRS-3 setzen wir neue Maßstäbe für Batteriesicherheit und -leistung im Marinesektor. Unsere Teilnahme an der Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2025 spiegelt unser Engagement wider, Innovationen voranzutreiben und die Industrie auf ihrem Weg in eine sauberere und nachhaltigere Zukunft zu unterstützen". # # # Über Leclanché Leclanché ist ein weltweit führender Anbieter von kohlenstoffarmen Energiespeicherlösungen auf Basis der Lithium-Ionen-Zellentechnologie. Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains, Schweiz, gegründet. Die Geschichte und das Erbe von Leclanché sind in der Innovation von Batterien und Energiespeichern verwurzelt. Die schweizerische Kultur der Präzision und Qualität sowie die Produktionsstätten in Deutschland machen Leclanché zum bevorzugten Partner für Unternehmen, die nach der besten Batterieleistung suchen und Pionierarbeit für positive Veränderungen in der Art und Weise leisten, wie Energie weltweit erzeugt, verteilt und verbraucht wird. Leclanché ist in drei Geschäftsbereiche gegliedert: Energiespeicherlösungen, E-Mobility-Lösungen und Spezialbatteriesysteme. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 350 Mitarbeiter und verfügt über Repräsentanzen in acht Ländern weltweit. Leclanché ist an der Schweizer Börse notiert (SIX: LECN). SIX Swiss Exchange: ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9 Haftungsausschluss Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen über die Aktivitäten von Leclanché, die durch Begriffe wie "strategisch", "vorgeschlagen", "eingeführt", "wird", "geplant", "erwartet", "Verpflichtung", "erwarten", "prognostizieren", "etabliert", "vorbereiten", "planen", "schätzen", "Ziele", "würden", "potenziell" und "erwarten" gekennzeichnet sein können, "Schätzung", "Angebot" oder ähnliche Ausdrücke oder durch ausdrückliche oder implizite Diskussionen über den Hochlauf der Produktionskapazitäten von Leclanché, mögliche Anwendungen bestehender Produkte oder potenzielle zukünftige Einnahmen aus solchen Produkten oder potenzielle zukünftige Verkäufe oder Gewinne von Leclanché oder einer seiner Geschäftseinheiten. Sie sollten sich nicht zu sehr auf diese Aussagen verlassen. 