Direktvermarktung im Hofladen ist in der Schweizer Landwirtschaft eine Nische mit nur 5 Prozent am Gesamtertrag. Für innovative Landwirtschaftsbetriebe an günstiger Lage hat der Hofladen grosses Potenzial - aber auch hohe bürokratische Hürden. Eine Motion zur Stärkung der Direktvermarktung wird der Ständerat am 23. September 2024 beraten, berichtet der...

Den vollständigen Artikel lesen ...