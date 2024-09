Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI), ein weltweit führender Anbieter innovativer Filtrationsprodukte und -lösungen, erweitert seine Präsenz auf dem Lebensmittel- und Getränkemarkt durch die Einführung seiner Filtration Services in Frankreich, Deutschland und Österreich. Hiermit unterstreicht Donaldson sein Engagement für eine umfassende Produkt- und Prozessintegrität. Die Lieferung von innovativen Lösungen direkt an die Standorte der Kunden ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie.

Die Spezialisten von Donaldson bringen ihre Erfahrung und ihre Expertise direkt zu den Kunden vor Ort. (Foto: Business Wire)

"Unsere Kunden dabei zu unterstützen, eine optimale Prozess- und Produktintegrität zu erreichen, ist ein wichtiges Ziel", sagte Veli Kalayci, Donaldson General Manager, Global Food and Beverage. "Unsere Filtration Services geben den Herstellern die Sicherheit, dass wir sie während des gesamten Lebenszyklus ihres Filtrationssystems begleiten und vor Ort Unterstützung und maßgeschneiderte Lösungen anbieten, um ihre Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit, Effizienz und Effektivität zu unterstützen.

Zu den Serviceleistungen gehören Integritätstests von Sterilluft- und Flüssigkeitsfiltern, Gerätekalibrierung, Messung der Druckluftqualität (ISO 8573) und umfassendes Filtermanagement, einschließlich Austausch, Wartung und Inbetriebnahme.

"Unser Ansatz kombiniert globale Expertise mit einer starken lokalen Präsenz", fügte Kalayci hinzu. "Unsere Kunden profitieren davon, dass unsere Serviceteams eng mit dem umfangreichen Support-Netzwerk von Donaldson zusammenarbeiten, das weltweit aus über 1.000 Ingenieuren, Wissenschaftlern und technischen Spezialisten besteht."

Die neuen Filtration Services von Donaldson für den Bereich Life Sciences bauen auf langjährigen Erfahrungen in der Bereitstellung zuverlässiger Filtrationsdienstleistungen für die Industrie auf. Dazu zählen Reparaturen, Routineinspektionen, Filterwechsel und Komplettinstallationen.

Die Einführung von Filtrationsdienstleistungen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie für angrenzende Märkte in Frankreich, Deutschland und Österreich soll die Grundlage für die Ausweitung dieses Angebots in ganz Europa bilden.

Über Donaldson Food and Beverage Business

Donaldson Food and Beverage Business ist ein globaler Anbieter von Filtrationslösungen für sterile Luft, Gas, Flüssigkeiten und Dampf, die in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie in angrenzenden Märkten eingesetzt werden. Donaldson Food and Beverage Business ist bestrebt, die Filtrationstechnologie voranzutreiben, qualitativ hochwertige Produkte zu liefern und einen zuverlässigen und zeitnahen Kundenservice zu bieten. Die Kunden werden von Vertriebs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorten auf der ganzen Welt betreut. Weitere Informationen finden Sie unter www.donaldson.com/de-de/compressed-air-process/.

Über Donaldson Company, Inc.

Donaldson (NYSE: DCI) wurde 1915 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von technologiebasierten Filtrationsprodukten und -lösungen für ein breites Spektrum von Branchen und Märkten. Vielfältige, qualifizierte Mitarbeiter an über 140 Standorten auf sechs Kontinenten arbeiten mit Kunden zusammen von Kleinunternehmern über F&E-Organisationen bis hin zu den größten OEM-Marken der Welt. Donaldson löst komplexe Filtrationsherausforderungen durch drei Hauptsegmente: Mobile Lösungen, Industrielle Lösungen und Life Sciences. Weitere Informationen finden Sie unter www.donaldson.com.

