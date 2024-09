Es kommt erneut Bewegung in die mögliche Übernahme der Commerzbank durch die UniCredit. Vergangenen Freitag hat sich nun die Finanzagentur des Bundes zu Wort gemeldet. Das könnte nun einiges bei der geplanten Fusion ändern.Nach dem überraschenden Einstieg der italienischen Großbank UniCredit will Deutschland vorerst keine weiteren Commerzbank-Aktien verkaufen. Das hat der zuständige Lenkungsausschuss in Berlin beschlossen, wie die Finanzagentur des Bundes mitteilte. Das umfasse auch etwaige Aktienrückkäufe ...

