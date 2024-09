Cham - Die beiden Immobilienunternehmen Ina Invest und Cham Group verhandeln über eine Fusion. Die Gespräche befinden sich aber noch in einem frühen Stadium, wie es am Montag in Communiqués der beiden Gesellschaften hiess. Die Fusion soll dabei als ein «Merger of Equals», als ein Zusammenschluss auf Augenhöhe, erfolgen. Die Verwaltungsräte der beiden Gesellschaften haben dazu laut den Angaben eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichnet. Per ...

