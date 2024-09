Die People's Bank of China senkt am Morgen überraschend die Zinsen. Die geringere Verzinsung soll die Banken zur verstärkten Vergabe von Krediten animieren. Mercedes-Benz warnt (erneut). Nach der Umsatz- und Gewinnwarnung vom Donnerstag fordert der Autokonzern nun eine Anpassung der Klimaziele, um die Industrie zu schützen. Ina Invest bekommt den Segen von Implenia. Der Großaktionär steht einer Fusion mit der Cham Group positiv gegenüber.Der Aktienhandel in Asien startet mit voller Fahrt voraus in die neue Börsenwoche. Alle Benchmarks ...

Den vollständigen Artikel lesen ...