Intel befindet sich zweifelsfrei in einer der tiefsten Krisen der Firmengeschichte. Dementsprechend hat die Aktie seit Jahresanfang mehr als 50 Prozent an Wert eingebüßt. Am Wochenende kamen Übernahmegerüchte auf, das sind die Details. Die Gründe für die Krise bei Intel sind vielschichtig. In den letzten Jahren hat das Unternehmen bei technologischen Innovationen den Anschluss an seine Konkurrenten verloren. Zudem hat das Unternehmen mit einem Rückgang der Nachfrage in seinem Kerngeschäft - der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...