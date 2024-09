Vodafone und Intelsat, der integrierte Satelliten- und terrestrische Netzwerkbetreiber, haben heute ihre Partnerschaft erweitert, um Organisationen, die in schwer erreichbaren Gebieten oder Katastrophengebieten tätig sind, eine größere Abdeckung mit temporären und mobilen Satellitenverbindungsdiensten zu bieten.

Die erweiterte Vereinbarung wird die terrestrischen Netze von Vodafone ergänzen, indem sie Unternehmen in abgelegenen und unterversorgten Gebieten mit Breitbandverbindungen versorgt. Das bedeutet, dass Unternehmen, Regierungen und Wohltätigkeitsorganisationen mehrere Anwendungen unterstützen können, z. B. die Verfolgung wertvoller Fracht, die Verbindung neuer oder temporärer Standorte, die Bereitstellung zusätzlicher Ausfallsicherheit und die Reaktion auf Notfallsituationen.

Vodafone erweitert sein umfassendes Produktangebot für Satellitenverbindungen, das sich sowohl an den privaten als auch an den öffentlichen Sektor weltweit richtet, um das Flex-Portfolio von Intelsat. Vodafone nutzt den Intelsat-Dienst, der auf einem Netzwerk von GEO-Satelliten (Geostationary Earth Orbit) basiert, und bietet zwei Arten von sicheren, zuverlässigen und benutzerfreundlichen Satellitenverbindungsprodukten an: Communications-on-the-Move (COTM) verwendet eine im Fahrzeug montierte Antenne und Communications-on-the-Pause (COTP) umfasst ein kompaktes Satellitenterminal.

Der Dienst von Intelsat wird auch zur Unterstützung des Wohltätigkeitszweigs von Vodafone, der Vodafone Foundation, mit ihren damit verbundenen Gesundheits- und Bildungsinitiativen in ganz Europa und Afrika genutzt werden. Die Vodafone Foundation steht auch bereit, um NGOs, Regierungen und Hilfsorganisationen bei der Reaktion auf Umwelt- und humanitäre Katastrophen zu unterstützen.

Marika Auramo, CEO von Vodafone Business, sagte: "Die Vereinbarung von Vodafone mit Intelsat verleiht unserem globalen Netzwerk mehr Tiefe und Breite. Mit diesen neuen Diensten können wir Kunden an einigen der am schwersten erreichbaren Orte zusätzliche Konnektivität und Ausfallsicherheit bieten, unabhängig davon, ob sie unterwegs sind oder nach einer Umwelt- oder humanitären Katastrophe schnell eine Kommunikationsverbindung herstellen müssen."

"Das Wohlergehen von Gemeinden und ihren Bürgern ist zunehmend mit der Möglichkeit verbunden, auf zuverlässige Konnektivitätsdienste zuzugreifen", sagte Jean Philippe Gillet, Senior Vice President, Media, Mobility and Networks bei Intelsat. "Das Ziel unserer Flex-Dienste besteht darin, es unseren Kunden zu erleichtern, die Reichweite und Zuverlässigkeit des Intelsat-Netzwerks zu nutzen, um Konnektivität überall dort bereitzustellen, wo sie tätig sind, sei es für gemeinnützige Initiativen wie die Vodafone Foundation oder für globale Unternehmen, Industriebetriebe oder Hilfsorganisationen."

Die Vereinbarung von Vodafone mit Intelsat ergänzt die Pionierarbeit des Unternehmens im Bereich der Direktverbindung zu Smartphones mithilfe der LEO-Satellitentechnologie (Low Earth Orbit).

