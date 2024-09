DJ S&P Global: Deutsche Wirtschaftsaktivität sinkt beschleunigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktivität der deutschen Wirtschaft ist im September beschleunigt gesunken. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 47,2 von 48,4 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 40,3 von 42,4 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 42,0 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging auf 50,6 Punkte von 51,2 Punkten zurück. Hier hatte die Prognose auf 51,0 gelautet.

"Die deutsche Privatwirtschaft ist im September noch tiefer in den rezessiven Bereich abgesackt und so stark geschrumpft wie seit sieben Monaten nicht mehr", konstatierte S&P Global. Die Industrieproduktion sei mit beschleunigter Rate zurückgefahren worden, während der Servicesektor nahezu stagniert habe. Der Gesamt-Auftragseingang sank im September so stark wie zuletzt vor knapp einem Jahr. Der Stellenabbau beschleunigte sich und die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist fielen erstmals seit einem Jahr wieder pessimistisch aus.

"Der Abschwung im verarbeitenden Gewerbe hat sich erneut verschärft und jegliche Hoffnung auf eine baldige Erholung zunichte gemacht", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, die Daten. Die fortgesetzte Rezession im verarbeitenden Gewerbe beginne nun, auch auf den ansonsten widerstandsfähigen Dienstleistungssektor überzugreifen.

September 23, 2024

