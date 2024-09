Auf die Nachricht, dass Qualcomm an einer Übernahme von Intel interessiert sei, sprang die Aktie von Intel (WKN: 855681) an. Nach einem anfänglichen starken Anstieg beruhigte sie sich wieder und ging mit einem Gewinn von +3,3% aus dem Handel. Am Montag steht sie aktuell bei 21,80 US$. Sollte sich die Übernahme bestätigen, dürfte das die weitere Kursentwicklung erheblich beeinflussen. Womit ist zukünftig zu rechnen? Qualcomm zeigt Interesse Laut Wall ...

