Die Preise für Solarmodule sinken weiter. Angekündigte und erfolgte Drosselungen der Produktion in Chana haben noch keine Trendwende gebracht, folgert Marktexperte Martin Schachinger von pvXchange. Der Marktkommentar von Martin Schachinger für den September 2024 liest sich so knapp, als sei der Autor müde geworden, immer das gleiche zu wiederholen: Die PV-Modulpreise sinken, die Rabattaktionen gehen weiter, das ist nicht gesund, kein Ende ist in Sicht. Schachinger berichtet von weiteren Sonderverkäufen ...

