FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.09.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BP PRICE TARGET TO 675 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 3250 (3510) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 55 (65) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 125 (92) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 475 (700) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES WATCHES OF SWITZERLAND PRICE TARGET TO 450 (425) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 19550 PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 544 (606) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS VISTRY PRICE TARGET TO 1426 (1434) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2029 (1969) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 199 (191) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2305 (2440) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6110 (6430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 10500 (9900) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC RAISES KINGFISHER PRICE TARGET TO 330 (265) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 10500 (9800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 5300 (5400) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES DUNELM GROUP TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 1410 (1111) PENCE - UBS RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 982 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 670 (640) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES KINGFISHER TO 'NEUTRAL' (SELL) - PRICE TARGET 340 (201) PENCE - UBS STARTS B&M WITH 'SELL' - PRICE TARGET 390 PENCE - UBS STARTS DOMINO'S PIZZA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 380 PENCE - UBS STARTS MARKS & SPENCER WITH 'BUY' - PRICE TARGET 435 PENCE



