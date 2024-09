Paris / London / Paris - An den europäischen Aktienmärkten haben sich am Montagvormittag die Indizes nur wenig verändert präsentiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 fand keine klare Richtung und pendelte zwischen Plus und Minus, zuletzt verlor er 0,19 Prozent auf 4.862,15 Punkte. Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, Frankreich und Grossbritannien fielen schwächer als erwartet aus, am Markt gehegte Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen wurden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...