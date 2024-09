Köln (ots) -Passend zu den Festtagen launcht Dyson eine neue Farbvariante seiner innovativen Haarpflegetechnologien. Mit exklusivem Zubehör.Für die Feiertags-Saison bringt Dyson traditionell eine neue Sonderedition auf den Markt. In diesem Jahr gibt es die Haarpflegetechnologien exklusiv und limitiert in der Farbvariante Strawberry Bronze und Blush Pink.Basis der Forschung und Entwicklung neuer Produktfarben sind komplexe Testverfahren, die alle Dyson Produkte prägen. Impulse ziehen die Dyson Expert*innen dabei aus den verschiedensten Orten. "Die Natur ist ein Ingenieur - nirgends sonst gibt es eine bessere Inspirationsquelle", sagt Amelia Ayerst, Senior Design Manager bei Dyson. In diesem Fall Ausgangspunkt für die neue Sonderedition: die Dyson Erdbeere.Eine Erdbeere, viele FarbtönePro Jahr produziert Dyson stolze 1.225.000 Erdbeerpflanzen, die im gesamten Vereinigten Königreich zu kaufen sind. Ein Forschungsteam untersuchte, wie der natürliche Farbstoff der Erdbeere mit verschiedenen Materialien interagiert - Grundlage für die Entdeckung einer Vielzahl unterschiedlicher Schattierungen und Farbtönen.Das schlussendlich ausgewählte Pigment war das Ergebnis dieser Tests. Aus einer einzigen Erdbeere entstand eine Vielzahl von Farbtönen, die zusammen ein komplexes Bild ergeben. Rosa, mit einem Hauch von Rot, Pfirsich und Orange - ein einzigartiges und auffälliges Finish. Die blauen Farbschattierungen der Knöpfe sind eine Anspielung auf ungeschliffene Saphire und schaffen als Akzent einen ansprechenden Kontrast zum Rosa.Mehr Informationen über Dyson Farming gibt es hier. (https://www.dyson.de/discover/nachhaltigkeit/landwirtschaft/technologie-und-landwirtschaft?srsltid=AfmBOookdeqI-Yh1o9Nu0yX6Ptzfv9pn70eke004aI_Gay5wpYJvpZSx)Schutz für die HaareZu den neuesten Haarpflegetechnologien, die in der Sonderfarbe erhältlich sind, gehören der Dyson Airwrap Multi-Haarstyler und -trockner, der Dyson Airstrait Haarglätter, der Dyson Supersonic Nural Haartrockner. Wer eines dieser Produkte direkt bei Dyson kauft, erhält außerdem eine Auswahl an zusätzlichem, präzisionsgefertigtem Zubehör. Je nach Produkt sind zum Beispiel die Paddle-Bürste, der Entwirrkamm oder die Haarclips kostenlos enthalten.Jede der Technologien garantiert nicht nur ein perfektes Styling, sondern unterstützt auch die Haargesundheit. "Aus unseren Forschungen zur Wissenschaft des Haares haben wir einen Zusammenhang zwischen der Haarqualität und extremer Hitzeeinwirkung entdeckt, insbesondere auf der Kopfhaut", erklärt Rob Smith, Senior Principal Scientist bei Dyson. "Das Gewebe der Kopfhaut besteht aus verschiedenen Schichten, von denen die äußerste als Barriere gegen externe Stressfaktoren dient. Wird die Kopfhaut jedoch beschädigt, kann Feuchtigkeitsverlusten die Folge sein. Darum haben alle unsere Geräte eine intelligente Hitzekontrolle. So verhindern wir, dass sie zu heiß werden und Schaden anrichten."Alle Strawberry Bronze und Blush Pink Produkte in der Übersicht- Neu: Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner: Der weltweit preisgekrönte Multi-Haarstyler und -trockner verfügt jetzt über Bluetooth®-Technologie für ein optimiertes Styling. Nutzer*innen können ihr Haarprofil personalisieren und mit einem Knopfdruck automatisch Locken stylen. Der Dyson Airwrap i.d. verfügt über drei neue Aufsätze: einen konischen Aufsatz für festere, definierte[1] Locken, einen Wave+Curl Diffusor für verbesserte Wellen und Locken sowie einer Präzisionsdüse für glatteres, geschmeidigeres Haar[2]. Die Geschenkedition des Dyson Airwrap i.d. ist zum Preis von 569,00 Euro (UVP) in den Dyson Stores und auf dyson.de erhältlich.- Neu: Dyson Supersonic Nural Haartrockner: Der intelligenteste Haartrockner von Dyson nutzt die Nural Sensortechnologie, um den Abstand zwischen dem Gerät und der Kopfhaut zu messen. Er hält eine konstante Temperatur, um die Gesundheit der Kopfhaut zu schützen und zu verbessern. Außerdem verfügt er über eine Aufsatz-Lerntechnologie, die das Styling vereinfacht, indem er sich die zuletzt verwendete Einstellung mit verschiedenen Aufsätzen merkt. Die Geschenkedition des Dyson Supersonic Nural ist zum Preis von 499,00 Euro (UVP) in den Dyson Stores und auf dyson.de erhältlich.- Dyson Airstrait Haarglätter: Der Dyson Airstrait Haarglätter bietet eine neue Möglichkeit, alle Haartypen von nass bis trocken nur mit Luft zu glätten. Dieses Gerät wurde für verschiedene Haartypen entwickelt und ermöglicht es den Anwender*innen, ein natürliches, glattes Styling mit Fülle und Bewegung zu erzielen, während die Stärke und das gesunde Aussehen des Haares erhalten bleiben. Die Geschenkedition des Dyson Airstrait ist zum Preis von 499,00 Euro (UVP) in den Dyson Stores und auf dyson.de erhältlich.- Design Hairclips: Der Haarclip garantiert das präzise Abteilen einzelner Strähnen, mit Silikonbändern für Komfort und Spannung. Der breite Haarclip ist mit seinen zusätzlichen Zähnen in der Mitte dafür designt, größere Haarpartien auf einmal zu fixieren. Tests haben gezeigt, dass dieses Design das Haar effektiver in Position hält. Zum Glätten und Entwirren des Haars vor dem Styling.- Paddle-Bürste und Entwirrkamm von Dyson: Zum Glätten und Entwirren des Haares vor dem Styling. Die Dyson Paddle-Bürste ist mit ihrem ergonomischen Griff, der Luftfederung und den abgerundeten Borsten auf hohen Nutzungskomfort ausgelegt. Der Dyson Entwirrkamm ist mit breiten, polierten Zähnen ausgestattet, um gleichermaßen leicht durch nasses und trockenes Haar zu gleiten - mit minimaler Reibung.Perfekt abgestimmt auf die Dyson Tools: Die Dyson Chitosan StylingprodukteDamit man möglichst lange etwas von seiner geliebten Frisur hat, wurde mit der Dyson Chitosan Produktreihe (https://www.dyson.de/haarpflege/haarstyling-produkte/chitosan/preview) die ersten Haarstyling-Produkte speziell für die Verwendung mit Dyson Haarpflegetechnologien entwickelt.Basierend auf Chitosan, einem komplexen Makromolekül, das aus Austernpilzen gewonnen wird und welches das Rückgrat der Dyson Triodetic Technologie bildet, ist die neue Produktreihe das Ergebnis von über einem Jahrzehnt Investition in die Haargesundheit. Mit dem Einstieg in diesen Bereich betritt Dyson Neuland auf dem Gebiet der Inhaltsstoffforschung.Mit der neuen Sonderedition, der breiten Produktspanne an Haarpflegetechnologien und der Dyson Chitosan Produktreihe finden alle Kund*innen passenden zur Feiertags-Saison das Richtige, um ihren Liebsten eine Freude zu machen.Bildmaterial zum Download: Dyson Geschenkedition Strawberry Bronze und Blush Pink (https://drive.google.com/drive/folders/1ytPtoLmS3FSffHBT5UMcX4yzeqnKU5hf?usp=drive_link)[1] vs. Airwrap 30mm Lauf[2] gegenüber LufttrocknungUm weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/5870438