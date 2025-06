Köln (ots) -Inspiriert vom violetten Jaspis vereint die neue Edition stilvolles Design mit leistungsstarker Technologie - für professionelles Hairstyling zuhause.Dyson verleiht seinem neuesten Haartrockner ein stylishes Upgrade: Der Dyson Supersonic r, Dysons leistungsstärkster[1] und zugleich leichtester[2] Haartrockner, ist ab sofort in der Farbvariante Jasper Plum erhältlich. Die von den intensiven Farbspielen des violetten Jaspis inspirierten Töne vereinen ein tiefes Pflaumenrot mit sattem Violett und leuchtenden Blush-Pink-Akzenten - für ein ebenso kraftvolles wie elegantes Statement in der Styling-Umgebung.Das Dyson CMF-Designteam (Color, Materials, Finish) hat mit Jasper Plum eine Palette geschaffen, die moderne Ästhetik mit symbolischer Tiefe verbindet. Violetter Jaspis gilt als Stein des Selbstvertrauens und der Transformation - Werte, die Dyson mit seiner Beauty-Technologie verkörpert: Stylingtools, die individuelle Looks unterstützen, Haargesundheit bewahren und Selbstbewusstsein stärken.Hightech trifft FarbstatementDer Dyson Supersonic r überzeugt nicht nur durch seine neue Optik, sondern ebenso durch seine Technologie: Entwickelt für die Bedürfnisse professioneller Stylist*innen und perfektioniert für die Anwendung zuhause, ermöglicht der Supersonic r besonders schnelles und präzises Trocknen - ohne extreme Hitze.Dank innovativer RFID-Technologie erkennen die Styling-Aufsätze automatisch die richtigen Einstellungen. Der integrierte Dyson Hyperdymium Motor sorgt für kraftvolle Performance, während das kompakte Design mit 20 Prozent weniger Gewicht optimal in der Hand liegt.Profis schwören auf das ProduktEntwickelt in enger Zusammenarbeit mit Stylist*innen, feierte der Dyson Supersonic r sein Debüt auf der New York Fashion Week A/W24. Renommierte Profis wie Sam McKnight, Eugene Souleiman (https://www.youtube.com/watch?v=LEv1pHCqKbc) und Lacy Redway (https://www.instagram.com/lacyredway/p/C3I2M8tv9A7/?img_index=1) setzen bereits auf das Gerät - für mehr Komfort, Präzision und Wendigkeit beim Styling.Nach fünf Jahren Entwicklungsarbeit mit Dyson Ingenieur*innen zieht Matthew Collins, Global Styling Ambassador bei Dyson, das Resümee: "Das ist der beste Haartrockner, den ich je benutzt habe."Neben dem Supersonic r sind drei weitere Dyson Styling-Ikonen als limitierte Geschenkedition (https://www.dyson.de/haarpflege/alle-entdecken-geschenkeditionjasper-plum) in Jasper Plum erhältlich: der Dyson Supersonic Nural Haartrockner, der Dyson Airwrap i.d. Multi-Haarstyler und -trockner sowie der Dyson Airstrait Haarglätter. Wer sein Set komplettieren möchte, kann zusätzlich auf die farblich abgestimmten Dyson Chitosan Styling-Produkte zurückgreifen - verpackt in eleganten Violett- und Rosétönen.Der Dyson Supersonic r in Jasper Plum ist ab sofort für 549,00 EUR UVP exklusiv auf dyson.de und in den Dyson Stores erhältlich.Weitere Informationen und technische Details zum Dyson Supersonic r unter: dyson.deBildmaterial: Dyson Supersonic r Jasper Plum (https://drive.google.com/drive/folders/1z_rqMB2hhv4ygb0EbQzV42XA_KAPHDKe?usp=sharing)[1] Im Vergleich zum Dyson Supersonic Sortiment.[2] Im Vergleich zum Dyson Supersonic Haartrockner. Basierend auf dem Gewicht des Gerätekörpers.Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:Dyson Press Officedyson-press@osk.deOriginal-Content von: Dyson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17136/6052423