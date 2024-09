Berlin - Das Deutschlandticket für die bundesweite Nutzung des ÖPNV soll ab 1. Januar 2025 monatlich 58 Euro kosten. Darauf einigten sich die Länder am Montag in einer Sonder-Verkehrsministerkonferenz, wie mehrere Medien übereinstimmend berichten.



Damit wird das bisher auch als "49-Euro-Ticket" bekannte Angebot neun Euro pro Monat teurer. Schon Mitte des Jahres hatten sich die Länder grundsätzlich darauf geeinigt, dass der Preis steigen sollte - nur der Umfang der Erhöhung war bisher unklar. Appelle von Sozialverbänden nach Preisstabilität fanden letztendlich kein Gehör.



Eine Preiserhöhung für das Ticket in 2025 sei erforderlich, "um gemeinsam mit dem staatlichen Zuschuss von Bund und Ländern ein passendes Finanzierungskonzept auszubalancieren", heißt es in der Beschlussvorlage, über die der "Spiegel" berichtet. Das Ticket war im Mai 2023 eingeführt worden.

