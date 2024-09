Die Infineon-Aktie ist in letzter Zeit aufgrund der Turbulenzen im Automobilsektor unter Druck geraten, insbesondere wegen der schwächeren Nachfrage in China, das 32% des Umsatzes des Unternehmens ausmacht. Große Automobilhersteller wie Mercedes, BMW und Volkswagen haben alle ihre Prognosen gesenkt, was das Vertrauen in die Lieferkette erschüttert und die Infineon-Aktie auf rund EUR 29 gedrückt hat. Die führende Position von Infineon auf dem automobilen Halbleitermarkt, wo das Unternehmen einen Anteil von 13,7 % hält, sowie seine Spitzenpositionen bei Leistungshalbleitern und Mikrocontrollern bieten jedoch Widerstand gegen diesen Gegenwind. Über den Automobilsektor hinaus positioniert das diversifizierte Portfolio des Unternehmens in wachstumsstarken Bereichen wie IoT, erneuerbare Energien sowie KI und Rechenzentren in Verbindung mit seiner Führungsposition bei GaN- und SiC-Technologien Infineon für langfristiges Wachstum und trägt dazu bei, die kurzfristigen Herausforderungen im Automobilsektor auszugleichen. Die Analysten von mwb research halten den jüngsten Kursrückgang der Aktie für eine Überreaktion und halten an ihrem Kursziel von EUR 40,00 fest, das bereits potenziellen Gegenwind berücksichtigt, und bekräftigen ihre Kaufempfehlung mit einem attraktiven Aufwärtspotenzial von 37 %. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG





© 2024 AlsterResearch